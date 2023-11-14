В ВОЗ заявили о беспрецедентной частоте нападений на медицинские объекты в Газе

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что частота нападений на медицинские учреждения в секторе Газа беспрецедентна в истории конфликтов.

Как сообщает РИА Новости, она отметила на брифинге, что частота нападений на медицинские учреждения в секторе Газа даже превосходит количество ситуаций во время конфликта в Судане.

По данным организации, зарегистрировано 137 нападений на медицинские объекты в секторе Газа, в результате погиб 521 человек и около 250 в целом на палестинской территории.

12 ноября палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) заявило о выведении из строя больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа из-за отсутствия топлива и отключения электроэнергии.