В ВОЗ заявили о беспрецедентной частоте нападений на медицинские объекты в Газе
- AP
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Как сообщает РИА Новости, она отметила на брифинге, что частота нападений на медицинские учреждения в секторе Газа даже превосходит количество ситуаций во время конфликта в Судане.
По данным организации, зарегистрировано 137 нападений на медицинские объекты в секторе Газа, в результате погиб 521 человек и около 250 в целом на палестинской территории.
12 ноября палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) заявило о выведении из строя больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа из-за отсутствия топлива и отключения электроэнергии.