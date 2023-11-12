В ВОЗ зафиксировали в секторе Газа 137 нападений на медицинские объекты

В совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) говорится, что с момента эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем в секторе Газа было зафиксировано 137 нападений на медицинские объекты.

«За последние 36 дней ВОЗ зафиксировала по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения в Газе, в результате которых 521 человек погиб и 686 получили ранения», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что это число включает в себя 16 смертей и 38 травм медицинских работников во время исполнения ими служебных обязанностей.

Также добавляется, что свыше половины медицинских учреждений в секторе Газа закрыты, а продолжающие работать «испытывают огромную нагрузку».

Ранее палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) заявило о выведении из строя больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа из-за отсутствия топлива и отключения электроэнергии.