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В ВОЗ зафиксировали в секторе Газа 137 нападений на медицинские объекты

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В совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) говорится, что с момента эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем в секторе Газа было зафиксировано 137 нападений на медицинские объекты.
В ВОЗ зафиксировали в секторе Газа 137 нападений на медицинские объекты
  • AP
  • © Leo Correa

«За последние 36 дней ВОЗ зафиксировала по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения в Газе, в результате которых 521 человек погиб и 686 получили ранения», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что это число включает в себя 16 смертей и 38 травм медицинских работников во время исполнения ими служебных обязанностей.

Также добавляется, что свыше половины медицинских учреждений в секторе Газа закрыты, а продолжающие работать «испытывают огромную нагрузку».

Ранее палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) заявило о выведении из строя больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа из-за отсутствия топлива и отключения электроэнергии.

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