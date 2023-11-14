МИД России: отправка ЕС миссии в Киев поспособствует нагнетанию напряжённости
- РИА Новости
По его словам, это является примером безответственной политики ЕС, который симпатизирует киевскому режиму и накачивает его оружием.
«Такими образом только нагнетая напряжённость в Восточной Европе и глобально», — цитирует РИА Новости Галузина.
Как ранее писало агентство Bloomberg, Евросоюз проинформировал страны — члены объединения, что вряд ли сможет выполнить обещание по поставкам 1 млн боеприпасов на Украину до марта следующего года.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов печальным состоянием военной промышленности ЕС и бюрократией.