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МИД России: отправка ЕС миссии в Киев поспособствует нагнетанию напряжённости

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Решение ЕС отправить в декабре миссию в Киев для обсуждения военной помощи приведёт к нагнетанию напряжённости, заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.
МИД России: отправка ЕС миссии в Киев поспособствует нагнетанию напряжённости
  • РИА Новости

По его словам, это является примером безответственной политики ЕС, который симпатизирует киевскому режиму и накачивает его оружием.

«Такими образом только нагнетая напряжённость в Восточной Европе и глобально», — цитирует РИА Новости Галузина.

Как ранее писало агентство Bloomberg, Евросоюз проинформировал страны — члены объединения, что вряд ли сможет выполнить обещание по поставкам 1 млн боеприпасов на Украину до марта следующего года.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объяснил задержку в поставке снарядов печальным состоянием военной промышленности ЕС и бюрократией.

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