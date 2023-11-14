KP: если Запад не заплатит за Украину, то будет платить за украинских беженцев

Экономист Владимир Луговский выразил мнение, что отмена финансовой помощи Украине со стороны западных стран приведёт к тому, что Запад всё равно заплатит за Украину, но уже в виде беженцев.

Об этом сообщает украинское издание Kyiv Post.

«Увеличится число украинцев, бегущих в Европу и другие страны в качестве беженцев. Таким образом, это создаст ещё большее экономическое бремя», — сказал эксперт.

Ранее глава украинского Минфина Cергей Марченко пригрозил Европе мигрантами, а также ростом цен в случае экономического кризиса на Украине.

Также власти Норвегии пообещали выплачивать $1,5 тыс. покидающим страну украинцам.