Власти Норвегии пообещали выплачивать $1,5 тысячи покидающим страну украинцам
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«Если у вас есть ВНЖ в Норвегии, но теперь вы хотите вернуться на родину, вы можете подать заявку на поддержку у норвежских властей... 17,5 тыс. норвежских крон наличными (примерно $1,5 тыс. — RT)», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Норвежское иммиграционное управление (UDI).
Отмечается, что в случае возвращения обратно в Норвегию гражданам придётся вернуть часть суммы.
Ранее сообщалось, что тысячи украинских беженцев покинут Британию из-за истечения виз.
Также сообщалось, что в Норвегии убили 30-летнюю беженку с Украины.