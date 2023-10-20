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Власти Норвегии пообещали выплачивать $1,5 тысячи покидающим страну украинцам

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В Норвегии власти пообещали выплачивать в качестве меры поддержки по $1,5 тыс. украинцам, которые решили вернуться на родину.
Власти Норвегии пообещали выплачивать $1,5 тысячи покидающим страну украинцам
  • Gettyimages.ru

«Если у вас есть ВНЖ в Норвегии, но теперь вы хотите вернуться на родину, вы можете подать заявку на поддержку у норвежских властей... 17,5 тыс. норвежских крон наличными (примерно $1,5 тыс. — RT)», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Норвежское иммиграционное управление (UDI).

Отмечается, что в случае возвращения обратно в Норвегию гражданам придётся вернуть часть суммы.

Ранее сообщалось, что тысячи украинских беженцев покинут Британию из-за истечения виз.

Также сообщалось, что в Норвегии убили 30-летнюю беженку с Украины.

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