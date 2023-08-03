Telegraph: тысячи украинских беженцев покинут Британию из-за истечения виз
«С начала вооружённого конфликта в Британию приехали 182 тыс. украинцев, большая часть — за последние шесть месяцев, и в 2025 году, когда срок действия их трёхлетней визы истечёт, около 100 тыс. украинцев могут быть вынуждены покинуть Британию», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что Бакленд призвал министров подумать о предоставлении гражданам Украины «более постоянного статуса».
Ранее в издании Hlavné správy заявили, что в Европе возмущены решением украинских беженцев отправиться на родину в отпуск.
Также сообщалось, что финны пожаловались на украинских беженцев, отказавшихся работать.