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Telegraph: тысячи украинских беженцев покинут Британию из-за истечения виз

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Примерно 100 тыс. находящихся в Великобритании украинских беженцев будут вынуждены покинуть страну из-за истечения срока виз в 2025 году, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на заявление члена парламента и экс-министра юстиции Великобритании Роберта Бакленда.

«С начала вооружённого конфликта в Британию приехали 182 тыс. украинцев, большая часть — за последние шесть месяцев, и в 2025 году, когда срок действия их трёхлетней визы истечёт, около 100 тыс. украинцев могут быть вынуждены покинуть Британию», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что Бакленд призвал министров подумать о предоставлении гражданам Украины «более постоянного статуса».

Ранее в издании Hlavné správy заявили, что в Европе возмущены решением украинских беженцев отправиться на родину в отпуск.

Также сообщалось, что финны пожаловались на украинских беженцев, отказавшихся работать.

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