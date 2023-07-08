Yle: финны пожаловались на украинских беженцев, отказавшихся работать
Об этом информирует телерадиокомпании Yle.
«Сейчас некоторые не хотят работать сезонно, потому что это может повлиять, например, на получение денег», — говорится в сообщении.
При этом депутат Миа Лайхо добавила, что работать в стране должно быть выгоднее, чем просто жить на пособия.
Отмечается, что в связи с этим она призывала поскорее принять соответствующие государственные решения.
Ранее беженцы с Украины обратились к властям польского города Познань из-за принудительного выселения.
Также сообщалось, что в Чехии назвавший себя «героем из Мариуполя» украинец избил женщину ногами из-за сигареты.