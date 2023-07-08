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Yle: финны пожаловались на украинских беженцев, отказавшихся работать

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Финские фермеры заявили, что всё больше украинских беженцев отказываются заниматься сезонными работами по сбору ягод в Финляндии из-за опасений лишиться социальных пособий.

Об этом информирует телерадиокомпании Yle.

«Сейчас некоторые не хотят работать сезонно, потому что это может повлиять, например, на получение денег», — говорится в сообщении.

При этом депутат Миа Лайхо добавила, что работать в стране должно быть выгоднее, чем просто жить на пособия.

Отмечается, что в связи с этим она призывала поскорее принять соответствующие государственные решения.

Ранее беженцы с Украины обратились к властям польского города Познань из-за принудительного выселения.

Также сообщалось, что в Чехии назвавший себя «героем из Мариуполя» украинец избил женщину ногами из-за сигареты.

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