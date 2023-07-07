Wyborcza: беженцы с Украины обратились к властям Познани из-за принудительного выселения

В польском городе Познань украинские беженцы обратились к губернатору Михаилу Зелинскому с просьбой разрешить им остаться в одном из общежитий города.

Об этом пишет газета Wyborcza.

Отмечается, что из-за плохих условий в общежитии власти расторгли договор с владельцем здания. При этом всем жильцам необходимо покинуть помещение до конца июля этого года.

«Что, если они увезут нас куда-нибудь далеко? Опять придётся начинать всё сначала», — сказала одна из украинок.

По данным газеты, на просьбу украинцев представители власти отреагировали прохладно, указав, что страна и так предоставляет им гуманитарную помощь.

«Неважно, где. Если вы ждёте поддержки или безопасности, то это не к нам», — сказал заместитель директора местного департамента безопасности и кризисного управления Вальдемар Патернога.

Ранее в Ирландии шокировали украинских беженцев новостью о выселении в течение суток.

Также сообщалось, что украинцы пожаловались на изучение русского языка в британских школах.