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Daily Mail: украинцы пожаловались на изучение русского языка в британских школах

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Украинские беженцы пожаловались, что британцы заставляют их детей учить русский язык.

Об этом сообщает Daily Mail.

В статье говорится, что украинские беженцы «с ужасом узнали», что в британских начальных школах их дети изучают русский язык.

«В мире так много языков, и они выбирают русский прямо сейчас?» — сказала одна из украинок.

В ответ на это, в школе заявили, что в этом году ранее уже сосредоточились на украинском языке и сочли уместным уделить внимание и русскому.

Отмечается, что, по словам одной из матерей, её ребенку также рассказали в школе о существовании ста полов.

Ранее глава Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил о проблемах у беженцев из-за русского языка.

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