Глава Союза украинцев Польши Скорка заявил о проблемах у беженцев из-за русского языка

Президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил, что отношение поляков к беженцам с Украины ухудшается в том числе по причине того, что многие из них говорят по-русски.

Об этом информирует Guardian.

Отмечается, что у некоторых жителей Польши вызывает негативную реакцию присутствие в стране русскоязычных украинцев. Причём, как утверждает Скорка, не возникает проблем с тем, что, например, белорусы говорят по-русски.

«Но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях», — говорится в статье.

Скорка также привёл данные опроса общественного мнения, согласно которому отношение поляков к украинцам в стране постепенно ухудшается.

Ранее портал Lublin112 рассказал, как украинские беженцы «захватили» польский Красныстав.

Также сообщалось, что в Люблине пожаловались на проблемы с алкоголем в семьях украинских беженцев.