Глава Союза украинцев Польши Скорка заявил о проблемах у беженцев из-за русского языка
Об этом информирует Guardian.
Отмечается, что у некоторых жителей Польши вызывает негативную реакцию присутствие в стране русскоязычных украинцев. Причём, как утверждает Скорка, не возникает проблем с тем, что, например, белорусы говорят по-русски.
«Но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях», — говорится в статье.
Скорка также привёл данные опроса общественного мнения, согласно которому отношение поляков к украинцам в стране постепенно ухудшается.
Ранее портал Lublin112 рассказал, как украинские беженцы «захватили» польский Красныстав.
Также сообщалось, что в Люблине пожаловались на проблемы с алкоголем в семьях украинских беженцев.