RTE: в Ирландии шокировали украинских беженцев новостью о выселении в течение суток
По словам журналистки, в городе Голуэй более чем 40 украинских беженцев проживали в монастыре, который переделали в центр размещения.
Отмечается, что управляющая компания закрыла монастырь из-за «существенных проблем» с правилами пожарной безопасности.
«Конечно, мы были шокированы, потому что думали, что это место стало нашим домом», — рассказала одна из беженок.
Ранее украинские беженцы пожаловались, что британцы заставляют их детей учить русский язык.
Также президент Польши Анджей Дуда заявил об увеличении потока прибывающих в Польшу украинских граждан.