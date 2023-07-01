RTE: в Ирландии шокировали украинских беженцев новостью о выселении в течение суток

Обозреватель телерадиокомпании RTE Салли-Энн Барретт заявил, что в Ирландии украинских беженцев шокировали новостью о срочном выселении из пункта размещения.

По словам журналистки, в городе Голуэй более чем 40 украинских беженцев проживали в монастыре, который переделали в центр размещения.

Отмечается, что управляющая компания закрыла монастырь из-за «существенных проблем» с правилами пожарной безопасности.

«Конечно, мы были шокированы, потому что думали, что это место стало нашим домом», — рассказала одна из беженок.

Ранее украинские беженцы пожаловались, что британцы заставляют их детей учить русский язык.

Также президент Польши Анджей Дуда заявил об увеличении потока прибывающих в Польшу украинских граждан.