Дуда: поток прибывающих в Польшу украинских граждан увеличился

Поток прибывающих в Польшу граждан Украины увеличился, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Дуда сообщил, что в настоящее время в Польше зарегистрировано около 1,5 млн граждан Украины.

«После начала украинского контрнаступления и интенсификации боёв и после подрыва Каховской ГЭС число прибывающих в Польшу возросло», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил, что отношение поляков к беженцам с Украины ухудшается, в том числе по причине того, что многие из них говорят по-русски.