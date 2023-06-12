Дуда: поток прибывающих в Польшу украинских граждан увеличился
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Дуда сообщил, что в настоящее время в Польше зарегистрировано около 1,5 млн граждан Украины.
«После начала украинского контрнаступления и интенсификации боёв и после подрыва Каховской ГЭС число прибывающих в Польшу возросло», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил, что отношение поляков к беженцам с Украины ухудшается, в том числе по причине того, что многие из них говорят по-русски.