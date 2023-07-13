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Hlavné správy: беженцы массово едут из Чехии на Украину в отпуск

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В издании Hlavné správy заявили, что в Европе возмущены решением украинских беженцев отправиться на родину в отпуск.

В статье говорится, что билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа. При этом отмечается, что многие украинские беженцы едут на родину только отдохнуть.

«Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий», — заявил словацкий политик Марек Курта.

Также он задался вопросом, как можно называть военными беженцами тех, кто едет «отдыхать» в страну, из которой бежал.

Ранее сообщалось, что Ирландия в 2022—2024 годах собирается потратить на украинских беженцев €5,5 млрд.

Также финские фермеры заявили, что всё больше украинских беженцев отказываются заниматься сезонными работами по сбору ягод в Финляндии из-за опасений лишиться социальных пособий.

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