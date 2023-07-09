Times: Ирландия в 2022—2024 годах собирается потратить на украинских беженцев €5,5 млрд

Ирландия в период с 2022 по 2024 год собирается потратить на украинских беженцев €5,5 млрд.

Об этом сообщила газета Times.

«В то время как на 2023 год были выделены €2 млрд, правительство выделило €2,5 млрд на 2024 год... Министерство госраходов и реформ... оценивает (затраты на беженцев с Украины. — RT) в €1 млрд в 2022 году», — говорится в сообщении.

Ранее обозреватель телерадиокомпании RTE Салли-Энн Барретт заявила, что в Ирландии украинских беженцев шокировали новостью о срочном выселении из пункта размещения.