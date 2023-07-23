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Украинская беженка возмутилась из-за надписи на русском языке в пражском метро

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Украинская беженка возмутилась увиденными русскоязычными надписями и советской символикой на станции «Андел» пражского метро, посвящённой русско-чехословацкой дружбе.

Об этом пишет газета Lidovky.

«Когда я прочитала на русском языке в метро о дружбе между Москвой и Прагой, я просто была в шоке», — сказала украинка.

По её словам, она была убеждена, что «Чехия против России». При этом беженка задалась вопросом, почему местные власти не уберут символику на станции «подальше от глаз детей».

Местные власти ответили, что флаг СССР, серп и молот и надписи являются частью интерьера станции и отражают историю метро, города и всей республики.

Ранее в издании Hlavné správy заявили, что в Европе возмущены решением украинских беженцев отправиться на родину в отпуск.

Также сообщалось, что финны пожаловались на украинских беженцев, отказавшихся работать.

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