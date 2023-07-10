В Норвегии убили 30-летнюю беженку с Украины

В норвежском городе Берген в отеле Magic Hotel Solheimsviken убили 30-летнюю беженку с Украины.

Об этом пишет издание Nettavisen.

Отмечается, что отель является местом размещения беженцев с Украины.

По данным издания, женщину нашли в тяжёлом состоянии, после чего её доставили в больницу, где она умерла.

Сообщается, что полиция задержала и предъявила обвинение уроженцу Азербайджана, с которым, как отмечает издание, у погибшей есть общий ребенок.

«Обвиняемый по делу вину не признает», — говорится в публикации.

Ранее в Чехии назвавший себя «героем из Мариуполя» украинец избил женщину ногами из-за сигареты.