В Норвегии убили 30-летнюю беженку с Украины
Об этом пишет издание Nettavisen.
Отмечается, что отель является местом размещения беженцев с Украины.
По данным издания, женщину нашли в тяжёлом состоянии, после чего её доставили в больницу, где она умерла.
Сообщается, что полиция задержала и предъявила обвинение уроженцу Азербайджана, с которым, как отмечает издание, у погибшей есть общий ребенок.
«Обвиняемый по делу вину не признает», — говорится в публикации.
Ранее в Чехии назвавший себя «героем из Мариуполя» украинец избил женщину ногами из-за сигареты.