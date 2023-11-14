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Генераторы больницы «Аль-Амаль» в секторе Газа остановлены из-за нехватки топлива

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Палестинское общество Красного Полумесяца PRCS сообщило об остановке основного электрогенератора в больнице «Аль-Амаль» на юге сектора Газа.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что данный факт ставит под угрозу жизни 90 пациентов, проходящих лечение в больнице.

«Кроме того, в помещениях PRCS и в больнице остаются порядка 9 тыс. беженцев, получивших здесь убежище», — заявили в организации.

Ранее международная организация «Врачи без границ» заявила, что около 700 пациентов, в том числе 37 младенцев, всё ещё находятся в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа.

Также сообщалось, что пытавшихся покинуть больницу «Аль-Шифа» людей обстреляли.

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