Генераторы больницы «Аль-Амаль» в секторе Газа остановлены из-за нехватки топлива
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что данный факт ставит под угрозу жизни 90 пациентов, проходящих лечение в больнице.
«Кроме того, в помещениях PRCS и в больнице остаются порядка 9 тыс. беженцев, получивших здесь убежище», — заявили в организации.
Ранее международная организация «Врачи без границ» заявила, что около 700 пациентов, в том числе 37 младенцев, всё ещё находятся в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа.
Также сообщалось, что пытавшихся покинуть больницу «Аль-Шифа» людей обстреляли.