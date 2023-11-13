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«Врачи без границ»: пытавшихся покинуть больницу «Аль-Шифа» людей обстреляли

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Людей, которые пытаются бежать из больницы «Аль-Шифа» в Газе во время боевых действий, обстреливают снайперы.
«Врачи без границ»: пытавшихся покинуть больницу «Аль-Шифа» людей обстреляли
  • Gettyimages.ru

Об этом заявили в организации «Врачи без границ» в социальной сети X.

«Нам необходима гарантия, что есть безопасный коридор, поскольку мы видели, как несколько человек пытались покинуть «Аль-Шифу», они убили их, они разбомбили их, снайпер убил их», — сообщил один из врачей в больнице.

При этом организация не называет сторону конфликта, ведущую бомбардировки.

Около 700 пациентов, в том числе 37 младенцев, всё ещё находятся в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа.

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