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Около 700 пациентов всё ещё находятся в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа

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Международная организация «Врачи без границ» заявила, что около 700 пациентов, в том числе 37 младенцев, всё ещё находятся в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа.
Около 700 пациентов всё ещё находятся в больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на медиков. Отмечается, что из-за этого врачи отказываются покидать медицинское учреждение.

«Проблема не во врачах, а в пациентах. И если их оставить, они умрут, а если их перевезти, они умрут по дороге — в этом проблема. Мы говорим о 700 пациентах», — сообщил телеканалу один из медиков.

Ранее сообщалось, что медцентр «Аль-Шифа» в секторе Газа был полностью отключён от электроснабжения из-за бомбардировки со стороны ЦАХАЛ.

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