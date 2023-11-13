После спецоперации мировая общественность многое узнает об Украине и Канаде, где прославляют нацистов, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Я думаю, что после окончания нашей спецоперации мировая общественность многое узнает о том, что на самом деле происходит на Украине и в Канаде, а также в некоторых других странах, где открыто прославляют нацистских пособников», — цитирует РИА Новости Полянского.

Он отметил, что чествование ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки в канадском парламенте было только верхушкой айсберга.

По его словам, могут быть раскрыты многие тайны, которые будут неприятны большинству канадцев.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Владимир Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.

По сообщениям СМИ, эсэсовец Гунька теперь скрывается и собирается уехать в Южную Америку «к своим друзьям».