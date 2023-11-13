Полянский: правительство Трюдо является заложником неонацистской идеологии

Неонацистская идеология имеет большое влияние в Канаде, правительство премьера Джастина Трюдо во многом является её заложником, заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Неонацистская идеология или националистическая идеология, к сожалению, имеет очень большое влияние в Канаде», — цитирует РИА Новости Полянский.

Он отметил, что Канада приютила большое количество нацистских коллаборационистов.

По его словам, чествование ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки не стало для России неожиданностью.

«Правительство Трюдо в значительной степени является заложником», — добавил дипломат.

22 сентября на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был приглашён 98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС. Руководство Канады и Владимир Зеленский стоя приветствовали эсэсовца аплодисментами.

В ходе пленарного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин сказал, что спикер канадского парламента не мог не понимать, кому аплодирует, поэтому он или негодяй, или идиот.

По сообщениям СМИ, эсэсовец Гунька теперь скрывается и собирается уехать в Южную Америку «к своим друзьям».