RT в Telegram
Подпишись

Корреспондент RT рассказала о дефиците еды в секторе Газа

Короткая ссылка
Корреспондент RT Раван ас-Сурани опубликовала видео с пустыми магазинами в секторе Газа и рассказала о дефиците еды в анклаве.

Как отметила корреспондент, палестинские матери в отчаянии ищут продукты в секторе Газа, однако магазины пустеют: исчезают консервы, крупы, хлеб и вода.

Чтобы хоть как-то напоить детей, людям приходится покупать сок. Воду не найти даже в мечетях — ни солёную, ни питьевую. В супермаркетах есть соусы, приправы и масло, но их невозможно есть без основной пищи.

Владельцы магазинов заявляют, что вскоре им придётся и вовсе закрыться из-за отсутствия поставок продовольствия, а это ещё больше усугубит тяжёлую гуманитарную ситуацию, которая сложилась в секторе Газа.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против немедленного прекращения огня в секторе Газа.

12 ноября Минздрав сектора Газа сообщил, что в результате израильских ударов по анклаву 11 180 человек погибли, свыше 28 тыс. — пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить