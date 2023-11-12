Корреспондент RT рассказала о дефиците еды в секторе Газа

Корреспондент RT Раван ас-Сурани опубликовала видео с пустыми магазинами в секторе Газа и рассказала о дефиците еды в анклаве.

Как отметила корреспондент, палестинские матери в отчаянии ищут продукты в секторе Газа, однако магазины пустеют: исчезают консервы, крупы, хлеб и вода.

Чтобы хоть как-то напоить детей, людям приходится покупать сок. Воду не найти даже в мечетях — ни солёную, ни питьевую. В супермаркетах есть соусы, приправы и масло, но их невозможно есть без основной пищи.

Владельцы магазинов заявляют, что вскоре им придётся и вовсе закрыться из-за отсутствия поставок продовольствия, а это ещё больше усугубит тяжёлую гуманитарную ситуацию, которая сложилась в секторе Газа.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что выступает против немедленного прекращения огня в секторе Газа.

12 ноября Минздрав сектора Газа сообщил, что в результате израильских ударов по анклаву 11 180 человек погибли, свыше 28 тыс. — пострадали.