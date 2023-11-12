Шольц выступил против прекращения огня в секторе Газа

Канцлер Германии Олаф Шольц в беседе, организованной газетой Heilbronner Stimme, заявил, что выступает против немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Как указал канцлер, он выступает за продолжение боевых действий и гибель мирных граждан в связи с ними, так как считает, что прекращение огня позволит палестинскому движению ХАМАС восстановить силы.

«Я не считаю правильными призывы к немедленному прекращению огня или длительной паузе... потому что в конечном счёте это будет означать, что Израиль должен дать перевести дух ХАМАС, чтобы те достали новые ракеты и смогли ими стрелять», — отметил он.

Вместе с этим Шольц выразил согласие с короткими гуманитарными паузами, которые можно использовать для вывоза пострадавших в результате захода израильских военных в сектор Газа и для доставки помощи жителям анклава.

12 ноября Минздрав сектора Газа сообщил, что в результате израильских ударов по анклаву 11 180 человек погибли, свыше 28 тыс. — пострадали.