Военкор RT потерял шестерых членов семьи при бомбардировке школы Израилем

Военный корреспондент RT Мухаммад Насср потерял шестерых членов семьи в результате израильской бомбардировки школы «Аль-Барак».

Как рассказал Мухаммад, он и его родственники прятались в школе от бомбардировок.

По словам военкора, его сестра и её дети были во внешнем дворе этой школы вместе со свёкром и с его братьями.

«Мы были прямой мишенью. Моя сестра и трое её детей погибли, а двое других её детей сейчас в реанимации. Её свекровь и свёкор тоже погибли», — рассказал он.

Всего журналисты RT потеряли в общей сложности 36 родственников в израильских бомбардировках.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа.

Вместе с этим президент США Джо Байден считает, что Израиль не нарушает нормы международного гуманитарного права.