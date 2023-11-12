Песков назвал глупостями заявления СМИ о том, что Казахстан — это «задний двор Путина»

В отношениях между Россией и Казахстаном никто никому ничего не навязывает и не диктует, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он назвал глупостями сообщения зарубежных СМИ, которые назвали республику «задним двором Путина».

«Это всё глупости. Это всё информационные войны и так далее. Казахстан — это суверенная страна, которая развивает сотрудничество по всем возможным азимутам и не делает это в режиме «или с этими, или с этими», — сказал представитель Кремля журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Агентство Bloomberg в конце октября писало, что президент Франции Эммануэль Макрон, приехав в Казахстан, посетил «задний двор Владимира Путина».

Обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт выразила мнение, что президент России чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии.

9 ноября Путин прибыл с официальным визитом в Казахстан, где провёл встречу с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Также российский лидер заявил, что для России Казахстан — это не просто союзник, а «наиболее близкий союзник».

Кроме того, Путин и Токаев подписали совместный план сотрудничества на три года.