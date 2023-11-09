Путин: Россия и Казахстан — не просто союзники
- РИА Новости
«Россия и Казахстан являются союзниками. Я бы хотел подчеркнуть, что мы не просто — во всяком случае мы так в России на это смотрим — не просто союзники, а наиболее близкие союзники. Такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет», — сказал глава государства.
Путин поблагодарил Токаева за то, что тот сохранил эту тенденцию, «эту традицию укрепления наших отношений».
Президент Казахстана ранее отметил, что регулярность его встреч с российским коллегой свидетельствует о высокой содержательности отношений между двумя странами.