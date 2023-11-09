Путин: Россия и Казахстан — не просто союзники

Для России Казахстан — это не просто союзник, а «наиболее близкий союзник», заявил российский президент Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым в расширенном составе в Астане.

«Россия и Казахстан являются союзниками. Я бы хотел подчеркнуть, что мы не просто — во всяком случае мы так в России на это смотрим — не просто союзники, а наиболее близкие союзники. Такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет», — сказал глава государства.

Путин поблагодарил Токаева за то, что тот сохранил эту тенденцию, «эту традицию укрепления наших отношений».

Президент Казахстана ранее отметил, что регулярность его встреч с российским коллегой свидетельствует о высокой содержательности отношений между двумя странами.