Обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт выразила мнение, что президент России Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии, несмотря на деструктивные действия Запада.

По её словам, Россия находится в надёжной позиции в политических и экономических отношениях с союзниками по СНГ.

«На этой неделе Россия дала понять, что она не будет терпеть действия Запада, направленные на подрыв её связей с Центральной Азией», — сказала Элиатт.

Ранее Путин прибыл с официальным визитом Казахстан, где провёл встречу с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Также российский лидер заявил, что для России Казахстан — это не просто союзник, а «наиболее близкий союзник».

Кроме того, Путин и Токаев подписали совместный план сотрудничества на три года.