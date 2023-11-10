CNBC: Путин чувствует себя уверенно в отношениях с союзниками в Центральной Азии
По её словам, Россия находится в надёжной позиции в политических и экономических отношениях с союзниками по СНГ.
«На этой неделе Россия дала понять, что она не будет терпеть действия Запада, направленные на подрыв её связей с Центральной Азией», — сказала Элиатт.
Ранее Путин прибыл с официальным визитом Казахстан, где провёл встречу с президентом Касым-Жомартом Токаевым.
Также российский лидер заявил, что для России Казахстан — это не просто союзник, а «наиболее близкий союзник».
Кроме того, Путин и Токаев подписали совместный план сотрудничества на три года.