Путин и Токаев подписали совместный план сотрудничества на три года
- РИА Новости
Отмечается, что лидеры двух стран договорились расширять взаимодействие государств в ряде сфер: торговля, промышленность, культура, космическая и оборонная отрасли и т.д.
Также Путиным и Токаевым был согласован порядок ряда мероприятий, в частности по взаимодействию таможенной службы России и комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана с участием представительств таможенных служб на 2024—2026 годы.
Ранее Путин заявил, что его переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым были результативными и прошли в деловом ключе.