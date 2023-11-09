Путин и Токаев подписали совместный план сотрудничества на три года

Российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали план сотрудничества на ближайшие три года.

Отмечается, что лидеры двух стран договорились расширять взаимодействие государств в ряде сфер: торговля, промышленность, культура, космическая и оборонная отрасли и т.д.

Также Путиным и Токаевым был согласован порядок ряда мероприятий, в частности по взаимодействию таможенной службы России и комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана с участием представительств таможенных служб на 2024—2026 годы.

Ранее Путин заявил, что его переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым были результативными и прошли в деловом ключе.