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Путин заявил, что Россия готова идти навстречу Казахстану по вопросу угля

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова идти навстречу Казахстану в вопросах, касающихся угля.
Путин заявил, что Россия готова идти навстречу Казахстану по вопросу угля
  • РИА Новости

Об этом он сказал по итогам переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Его цитирует ТАСС.

Путин отметил, что развивается сотрудничество двух государств в сфере энергетики.

«Наша страна импортирует казахстанский уголь, осуществляет взаимные поставки электроэнергии, ну и транзит угля — мы его тоже обсуждали, здесь есть вопросы, которые требуют определённого согласования и прояснения по цифрам», — сказал президент России. 

По его словам, Россия готова идти навстречу казахстанским друзьям.

Также Путин заявил, что его переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым были результативными и прошли в деловом ключе.

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