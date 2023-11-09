Путин заявил, что Россия готова идти навстречу Казахстану по вопросу угля

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова идти навстречу Казахстану в вопросах, касающихся угля.

Об этом он сказал по итогам переговоров с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Его цитирует ТАСС.

Путин отметил, что развивается сотрудничество двух государств в сфере энергетики.

«Наша страна импортирует казахстанский уголь, осуществляет взаимные поставки электроэнергии, ну и транзит угля — мы его тоже обсуждали, здесь есть вопросы, которые требуют определённого согласования и прояснения по цифрам», — сказал президент России.

По его словам, Россия готова идти навстречу казахстанским друзьям.

Также Путин заявил, что его переговоры с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым были результативными и прошли в деловом ключе.