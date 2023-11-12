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Frankfurter Allgemeine: Европе пора перестать надеяться на чудо на Украине

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Контрнаступление украинской армии провалено, а Европе пора перестать надеяться на чудо, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Frankfurter Allgemeine: Европе пора перестать надеяться на чудо на Украине
  • AP
  • © Libkos

Как отмечают журналисты, даже если главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный не выразил этого так чётко, его последние заявления стали признанием данного факта.

«Часто кажется, что и на Западе многие стали жертвами собственной пропаганды», — пишет издание, которое цитирует ИноТВ.

Газета подчёркивает, что если бы «российская армия была такой бездарной, как её любят изображать западные эксперты», украинцы давно бы её вытеснили.

Французская газета Le Monde ранее констатировала провал контрнаступления украинской армии. В аналитической статье издание отметило, что ВСУ больше не добиваются успехов, армия России при этом перехватила инициативу, начав крупномасштабное наступление.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, украинские войска за всё время проведения контрнаступления на фронте лишились в боях сотен танков.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что так называемое контрнаступление украинской армии не принесло ничего, кроме огромных потерь.

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