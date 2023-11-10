Красный Полумесяц: 20 человек пострадали при атаке по больнице «Аль-Кудс»

Красный Полумесяц сообщил, что по меньшей мере один человек погиб, 20 ранены — большинство из них дети — в результате атаки по больнице «Аль-Кудс» в секторе Газа.

«Один человек погибший и 20 раненых среди перемещённых лиц, в основном детей, двое в критическом состоянии из-за того, что... снайперы целятся по больнице «Аль-Кудс» и стреляют прямо по перемещённым лицам в здании. Кроме того, есть пострадавшие от осколков артснарядов к западу от больницы», — цитирует заявление РИА Новости.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в секторе Газа 14 из 36 больниц больше не работает.

Телеканал Sky News Arabiya сообщал, что шесть человек погибли при ударе ВВС Израиля по территории, прилегающей к больнице «Аль-Шифа» в секторе Газа.