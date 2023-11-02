ВОЗ: в секторе Газа 14 из 36 больниц больше не работают

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети Х заявил, что в секторе Газа 14 из 36 больниц больше не работают.

«В Газе 14 из 36 больниц и два специализированных центра не работают из-за нехватки топлива, а также из-за разрушений, нападений и отсутствия безопасности», — сообщил он.

Он добавил, что больницы, которые остаются открытыми, перегружены на 40% большим количеством пациентов, чем они рассчитаны для лечения.

Тедрос Адханом Гебрейесус добавил, что ВОЗ призывает к срочному и устойчивому широкомасштабному доступу к гуманитарной помощи.

Ранее израильская авиация нанесла удар по единственной больнице для онкобольных в секторе Газа.

До этого Израиль предупредил о планах разбомбить больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа.