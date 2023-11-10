Sky: в результате удара ЦАХАЛ по территории у больницы «Аш-Шифа» погибли шесть человек

Шесть человек погибли при ударе ВВС Израиля по территории, прилегающей к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabiya.

«Шесть человек погибли, остальные получили ранения при ударе по территории, прилегающей к больнице», — говорится в сообщении.

Ранее ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.

Также Минобороны Израиля заявило о первом применении внеатмосферной ПРО «Хец 3».

Кроме того, сообщалось, что сотни демонстрантов проводят шествие в поддержку Палестины на улицах Нью-Йорка.