Sky: в результате удара ЦАХАЛ по территории у больницы «Аш-Шифа» погибли шесть человек
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabiya.
«Шесть человек погибли, остальные получили ранения при ударе по территории, прилегающей к больнице», — говорится в сообщении.
Ранее ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане.
Также Минобороны Израиля заявило о первом применении внеатмосферной ПРО «Хец 3».
Кроме того, сообщалось, что сотни демонстрантов проводят шествие в поддержку Палестины на улицах Нью-Йорка.