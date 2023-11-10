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Генерал Куят: Россия разгромила ВСУ и готовится к наступлению на Одессу

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Бывший командующий войсками НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куят заявил в интервью Youtube-каналу HKCМ, что российские вооружённые силы разгромили ВСУ и создали резервы для дальнейшего наступления на Одессу.

При этом он назвал потери ВСУ «непомерными».

«Я полагаю, что в какой-то момент русские действительно начнут мощное наступление, так как они сосредоточили огромные силы в тылу», — сказал генерал.

Кроме того, Куят выразил предположение, что Россия собирается не только дойти до границ четырёх новых регионов, но и освободить Одессу, а также дойти до Приднестровья.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что по итогам спецоперации на Украине новых регионов в составе России станет больше.

Также бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил об уверенности в том, что Украина безоговорочно капитулирует на условиях России.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

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