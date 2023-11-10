Генерал Куят: Россия разгромила ВСУ и готовится к наступлению на Одессу
При этом он назвал потери ВСУ «непомерными».
«Я полагаю, что в какой-то момент русские действительно начнут мощное наступление, так как они сосредоточили огромные силы в тылу», — сказал генерал.
Кроме того, Куят выразил предположение, что Россия собирается не только дойти до границ четырёх новых регионов, но и освободить Одессу, а также дойти до Приднестровья.
Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что по итогам спецоперации на Украине новых регионов в составе России станет больше.
Также бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил об уверенности в том, что Украина безоговорочно капитулирует на условиях России.
30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.