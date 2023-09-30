Медведев: новых регионов в составе России станет больше

По итогам спецоперации на Украине новых регионов в составе России станет больше, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

По его словам, проведённые год назад референдумы стали символом восстановления исторической справедливости и единства русского народа.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.