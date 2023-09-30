Медведев: СВО будет продолжаться до уничтожения киевского режима

Спецоперация на Украине будет продолжаться до полного уничтожения киевского режима, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

По его словам, исконно русские территории будут освобождены от противника.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.