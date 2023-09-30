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Власти Тюменской области поздравили жителей с Днём воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. По его словам, тюменцы всегда будут поддерживать новые регионы.
Власти Тюменской области поздравили жителей с Днём воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Моора.

«Сегодня ровно год, как Россия воссоединилась с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. Тюменцы помогали и будут помогать новым российским регионам», — заявил губернатор.

Со своей стороны, глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что за последний год было проделано много работы — в новых регионах восстанавливают инфраструктуру, строят жилые дома, дороги, детсады и школы, передаёт «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Аксёнова.

По словам главы республики, укрепляются связи Крыма с новыми субъектами, с каждым из них подписано соглашение о сотрудничестве.

«Поздравляю руководство и всех жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с праздником!» — добавил Аксёнов.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

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