Власти Тюменской области поздравили жителей с Днём воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Моора.
«Сегодня ровно год, как Россия воссоединилась с Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. Тюменцы помогали и будут помогать новым российским регионам», — заявил губернатор.
Со своей стороны, глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что за последний год было проделано много работы — в новых регионах восстанавливают инфраструктуру, строят жилые дома, дороги, детсады и школы, передаёт «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Аксёнова.
По словам главы республики, укрепляются связи Крыма с новыми субъектами, с каждым из них подписано соглашение о сотрудничестве.
«Поздравляю руководство и всех жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с праздником!» — добавил Аксёнов.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.
30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.