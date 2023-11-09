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Экс-разведчик Риттер: Украина безоговорочно капитулирует на условиях России

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector заявил об уверенности в том, что Украина безоговорочно капитулирует на условиях России.
Экс-разведчик Риттер: Украина безоговорочно капитулирует на условиях России
  • РИА Новости

«Это будет безоговорочная капитуляция. Условия будут очень благожелательными, потому что я не верю, что Россия жаждет абсолютной мести, но они также будут жёсткими», — сказал он.

Он выразил уверенность, что Россия будет добиваться полной демилитаризации, денацификации Украины, а также отказа страны от членства в НАТО.

По его словам, киевские власти упустили шанс на переговоры, а Россия в настоящий момент находится «на стратегическом пути к победе».

Ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер высказал мнение, что Вооружённые силы Украины потеряли возможность проводить наступательные операции.

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