Экс-разведчик Риттер: Украина безоговорочно капитулирует на условиях России
- РИА Новости
«Это будет безоговорочная капитуляция. Условия будут очень благожелательными, потому что я не верю, что Россия жаждет абсолютной мести, но они также будут жёсткими», — сказал он.
Он выразил уверенность, что Россия будет добиваться полной демилитаризации, денацификации Украины, а также отказа страны от членства в НАТО.
По его словам, киевские власти упустили шанс на переговоры, а Россия в настоящий момент находится «на стратегическом пути к победе».
Ранее бывший разведчик ВС США Тони Шаффер высказал мнение, что Вооружённые силы Украины потеряли возможность проводить наступательные операции.