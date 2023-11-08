Экс-разведчик Шаффер: ВСУ потеряли возможность проводить наступательные действия

Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер высказал мнение, что Вооружённые силы Украины потеряли возможность проводить наступательные операции.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению Шаффера, Владимир Зеленский в настоящий момент находится в отчаянии.

«Они (ВСУ. — RT) потеряли возможность проводить наступательные действия», — подчеркнул он.

Как отметил Шаффер, провал украинского контрнаступления был очевиден с самого начала.

Французская газета Le Monde ранее констатировала провал контрнаступления украинской армии. В аналитической статье издание отметило, что ВСУ больше не добиваются успехов, армия России при этом перехватила инициативу, начав крупномасштабное наступление.

Как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, украинские войска за всё время проведения контрнаступления на фронте лишились в боях сотен танков.