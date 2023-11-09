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Небензя призвал спасти настоящее сектора Газа, а не обсуждать его будущее

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Постпред России при ООН Василий Небензя призвал спасти настоящее сектора Газа, а не обсуждать его будущее после завершения израильско-палестинского конфликта.

Об этом пишет ТАСС.

«Мы не на том временном этапе, чтобы обсуждать будущее Газы, нам нужно спасти её настоящее», — цитирует постпреда агентство.

Ранее Небензя заявил, что западные страны в Совете Безопасности организации продолжают торпедировать любые усилия по деэскалации в зоне палестино-израильского конфликта.

Кроме того, по его словам, у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей страны.

Также сообщалось, что G7 поддержали принцип «два государства для двух народов» на Ближнем Востоке.

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