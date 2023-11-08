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В G7 поддержали принцип «два государства для двух народов» на Ближнем Востоке

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Страны G7 поддержали принцип «два государства для двух народов» для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
В G7 поддержали принцип «два государства для двух народов» на Ближнем Востоке
  • AFP

Об этом заявила глава японского МИД Ёко Камикава.

Как передаёт ТАСС, по её словам, соблюдение принципа «два государства для двух народов» — единственно возможный путь урегулирования конфликта.

Ранее премьер Палестины Мухаммед Штайе заявил японскому телеканалу NHK, что призывов США к гуманитарному прекращению огня недостаточно.

Как заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби, Соединённые Штаты не считают, что Израиль нарушает международное право при ударах по территории сектора Газа.

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