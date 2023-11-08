В G7 поддержали принцип «два государства для двух народов» на Ближнем Востоке

Страны G7 поддержали принцип «два государства для двух народов» для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом заявила глава японского МИД Ёко Камикава.

Как передаёт ТАСС, по её словам, соблюдение принципа «два государства для двух народов» — единственно возможный путь урегулирования конфликта.

Ранее премьер Палестины Мухаммед Штайе заявил японскому телеканалу NHK, что призывов США к гуманитарному прекращению огня недостаточно.

Как заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби, Соединённые Штаты не считают, что Израиль нарушает международное право при ударах по территории сектора Газа.