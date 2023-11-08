В G7 поддержали принцип «два государства для двух народов» на Ближнем Востоке
- AFP
Об этом заявила глава японского МИД Ёко Камикава.
Как передаёт ТАСС, по её словам, соблюдение принципа «два государства для двух народов» — единственно возможный путь урегулирования конфликта.
Ранее премьер Палестины Мухаммед Штайе заявил японскому телеканалу NHK, что призывов США к гуманитарному прекращению огня недостаточно.
Как заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби, Соединённые Штаты не считают, что Израиль нарушает международное право при ударах по территории сектора Газа.