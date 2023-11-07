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Кирби: США не считают, что ЦАХАЛ нарушает международное право при ударах по Газе

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Соединённые Штаты не считают, что Израиль нарушает международное право при ударах по территории сектора Газа, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби.
Кирби: США не считают, что ЦАХАЛ нарушает международное право при ударах по Газе
  • AP
  • © Adel Hana

«Ваш вопрос предполагает, что мы сделали какое-либо определение о том, что закон в вооружённом конфликте был нарушен, но мы этого не делали», — цитирует его РИА Новости.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон не будет давать свою оценку каждому новому случаю жертв среди мирного населения при ударах по сектору Газа.

Он добавил, что Израиль имеет право защищать себя.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Ведант Пател заявил, что США не поддерживают насильственное переселение палестинцев за пределы сектора Газа.

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