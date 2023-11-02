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Небензя: Запад продолжает торпедировать усилия по деэскалации в Израиле и Газе

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны в Совете Безопасности организации продолжают торпедировать любые усилия по деэскалации в зоне палестино-израильского конфликта.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам российского постпреда, сегодня необходимо немедленно прекратить огонь и это должно быть очевидным для всех.

«Жаль, что наши западные коллеги по Совету Безопасности продолжают торпедировать любые усилия по деэскалации «на земле», — сказал Небензя.

По его словам, они также продолжают блокировать принятие Советом неотложных действий, направленных на скорейшую нормализацию обстановки.

Ранее Небензя заявил, что Россия призывает остановить кровопролитие на Ближнем Востоке.

Также, по его словам, у Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей страны.

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