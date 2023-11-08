В Госдепе заявили, что около 20% ядерного топлива поступает в США из России
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«Порядка 20% топлива, на котором работают (американские. — RT) ядерные реакторы, (США. — RT) по-прежнему получают из России», — цитирует его ТАСС.
Ранее помощник министра по ядерной энергетике Кэтрин Хафф признала, что зависимость США от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности.
В сентябре генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что корпорация выиграет любую конкуренцию с американскими и европейскими компаниями в сфере ядерного топлива для АЭС.