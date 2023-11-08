МВД объявило в розыск выдавшего oрдер на «арест» Путина судью МУС Годинеса
Об этом информирует ТАСС.
«Годинес Сeрхио Херардо Угaльде. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе розыска МВД России.
В марте СК возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда.
Позже СК заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ордер МУС на арест Путина дешёвым, профинансированным Британией спектаклем.