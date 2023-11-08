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МВД объявило в розыск выдавшего oрдер на «арест» Путина судью МУС Годинеса

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Судья Международного уголовного суда Серхио Годинес, выдавший ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск по уголовной статье.

Об этом информирует ТАСС.

«Годинес Сeрхио Херардо Угaльде. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе розыска МВД России.

В марте СК возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда.

Позже СК заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ордер МУС на арест Путина дешёвым, профинансированным Британией спектаклем.

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