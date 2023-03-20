СК возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда.

Отмечается, что дело возбуждено в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана, судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

Как уточняется в Telegram ведомства, в действиях прокурора Международного уголовного суда содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 360 УК России, а именно привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединённое с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, 17 марта выдала ордер на «арест» президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения. В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия считает любые документы МУС ничтожными и незаконными.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что ордер МУС приведёт к чудовищным последствиям для международного права.