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Посольство России: США придётся признать вину в гибели людей от ударов ВСУ

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Властям США придётся признать ответственность за гибель невинных людей от ударов ВСУ американским оружием, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Посольство России: США придётся признать вину в гибели людей от ударов ВСУ
  • РИА Новости

«Рано или поздно властям придётся признать ответственность за гибель ни в чём не повинных людей от террористических ударов ВСУ произведённым в США оружием», — отметили российские дипломаты.

В диппредставительстве напомнили, что политикам США нужно понять: для остановки кровопролития необходимо прекратить многомиллиардные военные поставки киевскому режиму.

«Они несут смерть, лишь продлевая конфликт», — добавили в посольстве.

Ранее главы ряда американских ведомств призвали конгресс Соединённых Штатов одобрить бюджетную помощь Украине на сумму в размере $11,8 млрд.

До этого в Госдепе США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму $150 млн.

В него войдут ракеты AIM-9M для ПВО, комплексы Stinger и Javelin и прочие вооружения.

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