Сенатор Цеков: от санкций выигрывают США, а Европа — проигрывает

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление МИД Индии о том, что санкции стали удобным инструментом для развитых стран.

Сенатор отметил, что от санкций выигрывают только США.

«А вот что касается Европы и Запада, они однозначно стали проигрывать. Они это понимают и чувствуют, но не могут отказаться от санкций. Потому что это потеря их имиджа. Они же вводили (санкции. — RT), значит, должен быть результат. Россия должна попросить их отменить санкции, а Россия не просит. И они понимают, что санкции не эффективны, но отказаться от них не могут, хотя страдают очень сильно», — добавил Цеков.

Он уверен, что если какие-либо европейские страны захотят отказаться от санкций, то США станут оказывать на них давление.

«Подавляющее число стран Евросоюза вообще не являются суверенными. За исключением Венгрии. Венгрия — действительно суверенное государство, отстаивает свои интересы. И на Венгрию давление оказывать вряд ли перспективно, потому что они с этим давлением живут, справляются и будут справляться дальше. А остальные страны, да, будут поддаваться давлению и продолжать санкционную политику. Опять-таки в интересах Соединённых Штатов Америки, а не Европы», — заключил собеседник RT.

Ранее глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар выразил уверенность, что введение санкций стало удобным инструментом и рычагом давления развитых стран.

Он добавил, что складывается впечатление, что весь мир согласился на введение санкций, однако это не соответствует действительности.