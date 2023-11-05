Верховный лидер Ирана встретился с главой политбюро движения ХАМАС

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи провёл встречу с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией, сообщает агентство Fars.

Отмечается, что Хаменеи и Хания обсудили ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Лидер исламской республики подчеркнул необходимость решительных действий со стороны исламских стран и международных организаций.

Президент Ирана Ибрагим Раиси ранее предупредил, что исламская республика не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в палестино-израильский конфликт.

Также, по его словам, «пламя американо-израильских бомб» скоро поглотит Израиль.