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CNN: разведка США полагает, что Иран готовит ответ Израилю за атаку на Газу

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Американская разведка полагает, что Иран выверяет ответ на военные действия Израиля в секторе Газа, чтобы избежать прямой конфронтации с Израилем или США.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника из США, ознакомленного с данными американской разведки по региону, в Тегеране знают, что эскалация конфликта с Израилем или США спровоцирует прямое столкновение с Ираном.

По словам источника телеканала, после обострения палестино-израильского конфликта США сосредоточили в регионе военную мощь, а силы ЦАХАЛ расположились на всех направлениях возможного удара. Он добавил, что это позволило Ирану заявить о предпринимаемых действиях для защиты палестинцев, избегая при этом прямых военных столкновений.

Президент Ирана Ибрагим Раиси ранее предупредил, что исламская республика не будет следовать предостережениям США о невмешательстве в палестино-израильский конфликт.

Также, по его словам, «пламя американо-израильских бомб» скоро поглотит Израиль.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал мусульманские страны прекратить поставлять Израилю нефть и продовольствие.

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